Сборная России по хоккею встретится со Швецией на групповом этапе чемпионата мира в Риге (Латвия). Игра будет проходить на льду «Олимпийского спортивного центра» сегодня, 31 мая, и начнется в 20:15 по московскому времени.

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Для Швеции игра с Россией станет последней на групповом этапе. Скандинавы идут в таблице на четвертом месте и рискуют не попасть в плей-офф. На турнире в Риге они обыграли Швейцарию, Великобританию и Словакию, а также уступили Дании, Белоруссии и Чехии.

Россия набрала 12 баллов и делит лидерство в группе А с командами Словакии и Швейцарии. Завтра, 1 июня, подопечные Валерия Брагина проведут заключительный матч группового этапа против Белоруссии.