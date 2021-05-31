Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин покидает команду. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт расторгнут по взаимному согласию сторон.

Яшкин присоединился к составу «Динамо» в августе 2019 года. В прошлом сезоне чешский форвард обновил клубный рекорд, забросив 38 шайб в регулярном чемпионате. Предыдущее достижение — 37 шайб — принадлежало Александру Мальцеву.

Яшкин провел в «Динамо» два сезона и отыграл 133 матча. В общей сложности он набрал 137 очков: забросил 77 шайб и отдал 60 результативных передач. Его показатель полезности составил «+9».

Действующий контракт хоккеиста с москвичами был рассчитан до 2022 года, но он захотел вновь попробовать свои силы в НХЛ. Соглашение предусматривало, что «Динамо» отпустит игрока в случае поступления из-за океана.