В финальном матче Лиги чемпионов-2020/21 между «Манчестер Сити» и «Челси» за «горожан» болели не только их поклонники и хейтеры лондонской команды. Победа команды Хосепа Гвардьолы давала серьезное преимущество «Зениту». В случае выигрыша «Сити» подопечные Сергея Семака попадали в первую корзину при жеребьевке Лиги чемпионов-2021/22. Но гол Кая Хаверца принес победу команде Романа Абрамовича, а «Зенит» свалился аж в третью корзину. Объясняем, почему так произошло и как это скажется на сине-бело-голубых.

За падение в третью корзину «Зенит» должен «благодарить» самого себя, а также других российских участников еврокубков-2020/21. Питерцы, а также «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Ростов» и «Динамо» позорно провели еврокубковую кампанию. «Зенит» и «Локо» заняли последние места в группах Лиги чемпионов, ЦСКА стал последним в группе Лиги Европы, а «Ростов» и «Динамо» вылетели уже после своих первых матчей — в третьем и втором отборочном раунде Лиги Европы соответственно. Единственное светлое пятно осени 2020 года — «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева пробились в групповой турнир Лиги чемпионов, после чего смогли занять третье место и попасть хотя бы в Лигу Европы. Правда, этой зимой их путь во втором по значимости еврокубке оборвался уже на стадии 1/16 финала.

После такого провала Российская премьер-лига упала в рейтинге УЕФА с шестого места на седьмое и лишилась не только третьего представителя в Лиге чемпионов, но и преимущества при жеребьевке.

Что было бы, если бы Россия осталась шестой в рейтинге УЕФА

«Зенит» — Лига чемпионов, групповой этап, первая корзина

«Спартак» — Лига чемпионов, групповой этап

«Локомотив» — Лига чемпионов, третий отборочный раунд

«Рубин» — Лига Европы, групповой этап

«Сочи» — Лига конференций, третий отборочный раунд

ЦСКА – Лига конференций, второй отборочный раунд

Дело в том, что с недавнего времени в главном еврокубке действует правило жеребьевки: в первую, самую сильную, корзину попадают чемпионы первых шести стран рейтинга УЕФА. Со странами Большой пятёрки все понятно заранее: Испанию, Англию, Германию, Италию и Францию с первых мест сместить практически нереально. А вот за шестое место Россия борется с Португалией уже не первый год. В этот раз россияне проиграли битву и сильно потеряли в очках. Таким образом, шесть мест в первой корзине получили «Атлетико», «Манчестер Сити», «Бавария», «Интер», французская сенсация «Лилль» и «Спортинг». Еще две позиции уходят победителям Лиги Европы и Лиги чемпионов.

Но если бы Лигу чемпионов взял чемпион Англии «Ман Сити», то в первой корзине появилась бы вакантная позиция. И вот как раз ее бы получил чемпион седьмой страны в рейтинге УЕФА. Как нетрудно догадаться, им является чемпион России «Зенит».

Кстати, победа в Лиге Европы «Вильярреала» расстроила как минимум еще несколько россиян: владельца «Монако» Вадима Васильева, вице-президента Олега Петрова и футболиста Александра Головина. Дело в том, что в случае выигрыша трофея «Манчестер Юнайтед», он бы попадал в первую корзину Лиги чемпионов и освобождал бы одно место в групповом турнире. И оно бы досталось третьему месту пятой страны рейтинга УЕФА – Франции. Его занял как раз «Монако». Но Лигу Европы в безумной серии пенальти из 22 ударов выиграл «Вильярреал». Таким образом, Испания получила пять мест в Лиге чемпионов, а монегаскам придется пробиваться в группу из третьего отборочного раунда.

Кстати, с «Монако», который получит «посев», может встретиться «несеяный» вице-чемпион России «Спартак».

Но почему же «Зенит» опустился из первой корзины сразу в третью?

Всё просто: после учета чемпионов стран в дело идет клубный рейтинг. И во второй корзине собрались сплошняком «монстры». Сейчас она выглядит даже более сильной, чем первая: «Реал» (рейтинг 127.000), «Барселона» (122.000), «Ювентус» (120.000), «Манчестер Юнайтед» (113.000), «ПСЖ» (113.000), «Ливерпуль» (113.000), «Севилья» (98.000) и «Боруссия» Дортмунд (90.000). Кстати, прошлогодние чемпионы Англии и Италии «Ливерпуль» и «Ювентус» пробились в главный еврокубок только в последних турах своих лиг.

Таким образом, «Зенит» рухнул на самое дно третьей корзины с рейтингом 50.000. К нему уже присоединились «Порту» (87.000), «Аякс» (82.500), «Лейпциг» (66.000) и «Аталанта» (50.500). Забавно, что у чемпиона Франции «Лилля», оказавшегося в первой корзине рейтинг всего лишь 14.000 — самый низкий среди клубов, обеспечивших себе участие в групповом раунде. Даже у попадающего в четвертую корзину «Вольфсбурга» он выше — 14.714.

Окончательный расклад групп еще до конца неизвестен, но «Зенит» точно не опустится в четвертую корзину. Три клуба — «Бешикташ», киевское «Динамо» и «Брюгге» — ждут итогов квалификации. По ее итогам будут окончательно сформированы корзины жеребьевки, и эти три клуба могут попасть в третью или четвертую корзину. В четвертой однозначно окажутся «Милан» и «Вольфсбург». К ним присоединится и «Спартак», если сможет пробиться через сито отбора.

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский заявил, что третья корзина для петербуржцев – приговор: ««Все понятно, до свидания! — сказал Боярский в интервью «Спорт-Экспрессу». — Можно паковать чемоданы!»

Эпатажный народный артист, 40 лет не выходящий из образа Д’Артаньяна, как всегда резок в оценках. Но вот только опыт предыдущих сезонов показывает: даже первое место в корзине – не гарантия успеха. В двух предыдущих сезонах «Зенит» был «маткой» групп. Сперва с «Лионом», «Лейпцигом» и «Бенфикой», затем с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге». И оба раза занимал последние места.

В этом году пока рано делать прогнозы на жеребьевку – до конца неизвестно, кто попадет «Зениту» из четвертой корзины. Можно лишь сказать, что это не будет «Спартак» (команды из одной страны разводят), а также украинские «Динамо» и «Шахтер» (понятно почему). Но из первой корзины команде Сергея Семака теоретически могут достаться «Лилль» или «Спортинг», а из второй – «Севилья». Соперники все равно очень сложные – а в Лиге чемпионов других и не бывает – но с ними уже можно играть и бороться. Однако сейчас все зависит от петербуржцев: правильная трансферная кампания и летняя подготовка помогут избежать ошибок прошлых лет.