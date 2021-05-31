Женская сборная России по волейболу встретится с командой Италии на предварительном этапе Лиги наций, которая проходит в итальянском Римини. Игра состоится сегодня, 31 мая, начало запланировано на 22:00 по московскому времени.

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На старте турнира сборная России, возглавляемая Серджо Бузато, одержала победы над сборными Германии и Бельгии, затем проиграла Нидерландам. Итальянки пока не занесли себе в актив ни одной победы, уступив Польше, Турции и Сербии.

На предварительном этапе каждая команда проведет по 15 матчей. Четыре сборные, набравшие больше всего очков, выйдут в полуфинал. Три игровых дня чередуются с тремя днями отдыха, во время которых проходят матчи мужской Лиги наций.