Голкипер сборной России по хоккею Сергей Бобровский вышел с карантина, сообщает пресс-служба национальной команды.

По прибытии на чемпионат мира хоккеисты обязаны проходить трехдневный карантин, после которого могут приступать к тренировкам. Затем в течение трех дней они будут сдавать тесты на коронавирус. Лишь на седьмой день и при условии шести отрицательных тестов игроки могут быть допущены к матчам.

Бобровский прибыл в расположение сборной России 29 мая. Таким образом, 32-летний вратарь сможет сыграть в первом матче плей-офф, если команда выйдет из группы.

Напомним, сейчас Россия делит лидерство со Швейцарией и Словакией, у всех команд по 12 очков. Сегодня подопечные Валерия Брагина сыграют со Швецией, прямая трансляция будет доступна здесь.