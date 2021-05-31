Российский нападающий Антон Заболотный, перешедший в ЦСКА, рассказал, как относится к критике в своей адрес. По словам футболиста, раньше он реагировал на подобные высказывания, но теперь воспринимает их иначе.

«Тогда я был ещё не настолько опытен в этом плане — где-то реагировал на высказывания специалистов или тренеров. А сейчас считаю, что люди, которые пишут хейт, хейтят сильных. Нет великого игрока, которого бы не хейтили. Это часть профессии, часть футбола, и с этим нужно просто смириться», — сказал Заболотный в ролике на YouTube-канале ЦСКА.

Напомним, о трансфере Заболотного стало известно в понедельник, 31 мая. Срок соглашения рассчитан на три года, до конца сезона-2023/24. В составе московской команды форвард будет выступать под номером 91.

Заболотный является воспитанником школы ЦСКА, но за основную команду не сыграл ни одного матча. В сезоне-2020/21 он провел за «Сочи» 30 матчей в РПЛ и Кубке России, забил 10 голов и отдал 4 передачи.