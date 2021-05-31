Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком команды в сезоне-2020/21, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

По итогам опроса форвард сборной России получил 43,22% голосов. Второе место занял полузащитник Андрей Мостовой, за которого проголосовали 23,19% респондентов. Замкнул тройку лидеров полузащитник Далер Кузяев, набравший 19,25%.

Напомним, Дзюба получил приз по итогам сезона в третий раз подряд. До него обладателями награды становились Эсекиэль Гарай, Халк, Данни и Доменико Кришито. В минувшем сезоне Артем отыграл 34 матча, в которых забил 22 мяча и отдал восемь результативных передач.

В сезоне-2020/21 «Зенит» в третий раз подряд стал чемпионом России, досрочно гарантировав себе первое место после 28 тура.