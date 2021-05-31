Петербургский предприниматель, директор лизинговой компании в России нарвался на мошенников при попытке приобрести билет на чемпионат Европы по футболу.

Об этом сообщает АБН со ссылкой на правоохранительные органы. На сайте мошенников болельщик пытался приобрести VIP-билет на матч группового этапа между Финляндией и Россией, который будет проходить в Санкт-Петербурге. «Покупка» обошлась ему в 120 тысяч рублей, однако стоимость не смутила предпринимателя. В итоге он остался без денег и билета.

Поняв, что на футбол он не попадет, предприниматель обратился в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

Напомним, чемпионат Европы по футболу будет проходить в период с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Санкт-Петербург примет семь матчей, в том числе встречи России с Финляндией и Бельгией.