В Париже продолжается Открытый чемпионат Франции, в рамках которого матчи первого круга проведут российские теннисисты Андрей Рублев и Аслан Карацев.

Сегодня, 1 июня, вторая ракетка России Рублёв встретится с немцем Яном-Леннардом Штруффом. Недавно спортсмены играли на грунтовом «Мастерсе» в Риме, тогда победа осталась за россиянином.

Карацев впервые в карьере попал в посев на турнирах «Большого шлема». Его первым соперником станет американский теннисист Дженсон Бруксби. Оба матча стартуют не ранее 12:00 по московскому времени.

Напомним, действующим победителем «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль, в прошлогоднем финале обыгравший Новака Джоковича. Турнир продлится до 13 июня, общий призовой фонд составит 34 367 216 евро.