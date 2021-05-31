Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Польшей. Игра будет проходить сегодня, 1 июня на стадионе «Мейски» во Вроцлаве (Польша), стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Товарищеские матчи станут заключительным этапом подготовки сборной России к предстоящему Евро-2020. Команда во главе со Станиславом Черчесовым сначала тренировалась в Новогорске, затем провела сбор в Австрии.

По индивидуальной программе перед матчем тренировались защитник ЦСКА Марио Фернандес, полузащитник «Валенсии» Денис Черышев и защитник «Рубина» Илья Самошников.

Следующую товарищескую встречу российская команда проведет в Москве на стадионе «ВТБ Арена» 5 июня, соперником станет сборная Болгарии.