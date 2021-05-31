Стартовала продажа абонементов на матчи «Зенита» в сезоне-2021/22, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Приобрести их можно онлайн круглосуточно на сайте клуба, либо в кассах «Газпром Арены» каждый день, с 10:00 до 20:00. Один болельщик сможет купить до пяти сезонных абонементов.

В новом сезоне доступен один вид абонемента — «Все включено». По нему фанаты смогут посетить все домашние матчи «Зенита» в чемпионате России, Кубке страны и Лиге чемпионов УЕФА.

При этом купить можно абонемент как на весь сезон, так и на первый или второй круг.

Билеты на один круг варьируются от 3 700 до 130 000 рублей. На весь сезон можно приобрести билеты за сумму от 6 900 до 900 000 рублей.

«Зенит» в сезоне-2020/21 в третий раз подряд стал чемпионом России и попал в групповой турнир Лиги чемпионов.