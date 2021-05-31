Сборная США по хоккею встретится с командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира. Игра будет проходить на «Арене Рига» в столице Латвии сегодня, 31 мая, и начнется в 16:15 по московскому времени.

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На данный момент американская команда занимает второе место в турнирной таблице группы В, набрав 12 очков после пяти матчей. Возглавляет список сборная Финляндии, у которой 15 очков и на один сыгранный матч больше.

Сборная Германии набрала 9 очков и занимает четвертое место.

Напомним, групповой этап ЧМ-2021 завершится завтра, 1 июня. 3 июня стартуют четвертьфиналы, в которых сыграют по четыре команды из каждой группы.