Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил надежду, что ему дадут возможность исполнить гимн России перед матчем сборной России по футболу. Россияне в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020 проведут товарищеские матчи с Польшей (1 июня, на выезде) и Болгарией (5 июня, дома). Перед игрой с болгарами гимн России исполнит популярный певец Филипп Киркоров.

«Я с интересом жду товарищеских матчей. Надеюсь, что я буду петь гимн после выступления Филиппа Киркорова! Нужно придавать его исполнению солидно-спортивный статус!» — приводит «Спорт-Экспресс» слова Губерниева.

Сейчас сборная России проходит подготовку к Евро-2020 на сборах в Австрии. После него ожидается оглашение финальной заявки на финальную стадию турнира.