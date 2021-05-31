Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова присутствует на предсезонном сборе в Новогорске.

Об этом сообщила сама спортсменка, опубликовав соответствующее видео на своей странице в «Инстаграме».

Видео — IG Алины Загитовой pic.twitter.com/oMv9U28p8G — Великий Твитсби (@greattvetor) May 31, 2021

Напомним, Загитова не соревнуется с декабря 2019 года, так как взяла паузу в карьеру. Ранее она не вошла в состав сборной России на олимпийский сезон.

Недавно Алина вернулась из Японии, где выступила с новым показательным номером. Выступление было приурочено к премьере фильма «Пальма», где Алина сыграла эпизодическую роль. Также фигуристка побывала на предпоказе фильма, который состоялся в городе Одате префектуры Акита.

Загитова является первой в российской истории фигуристкой, выигравшей все международные турниры: Олимпиаду, чемпионаты мира и Европы, финал Гран-при.