Народный артист и известный футбольный болельщик Михаил Боярский поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча сборной России с Польшей. По его мнению, игра не будет иметь значения, но позволит оценить готовность команд.

«Мы увидим завтра, на каком уровне находятся наша и польская команда. От Дзюбы стоит ждать голов, ему почти всегда удается забить. Да еще с таким ростом и наигранными заготовками! Он должен забить. Дзюба продавит своей мощью поляков», — приводит слова Боярского «Спорт-Экспресс».

Напомним, матч состоится во вторник, 1 июня, в польском Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Товарищеские встречи станут заключительным этапом подготовки сборной России к предстоящему чемпионату Европы, который стартует 11 июня.