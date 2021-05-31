Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал победу бывшей российской легкоатлетки Ольги Каниськиной в праймериз «Единой России» в Республике Мордовия.

«Конечно, Каниськина в Госдуме — это совершенно неправильно. Мы этим самым подадим пример последователям в легкой атлетике и других видах спорта, что не нужно переживать, смело колитесь, принимайте допинг, а потом вас ждет повышение. Дурной пример — заразительный», — приводит слова Тихонова Sport24.

По мнению экс-биатлониста, не должно быть такого, чтобы в Госдуму попадали спортсмены с допинговым прошлым. Он добавил, что российские атлеты пока не сделали в политике ничего серьезного.

Напомним, Каниськина выиграла золотую медаль Олимпиады в Пекине на дистанции 20 километров. В январе 2015 года россиянка была дисквалифицирована на 3 года и 2 месяца за аномальные показатели биологического паспорта крови.