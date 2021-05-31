Сборная Чехии сыграет с Данией на групповом этапе чемпионата мира по хоккею. Игра будет проходить сегодня, 31 мая, в Риге (Латвия) на льду «Олимпийского спортивного центра». Начало — в 16:15 по московскому времени.

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На данный момент сборные Чехии и Дании занимают пятое и шестое места в турнирной таблице группы А, набрав по восемь очков. Возглавляют группу команды России, Швейцарии и Словакии, у которых по 12 баллов.

Групповой этап чемпионата мира завершится завтра, 1 июня. Четвертьфиналы стартуют 3 июня, в них сыграют по четыре команды из каждой группы.