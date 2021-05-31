Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос может перейти в Английскую Премьер-Лигу.

Как сообщает ESPN, на 35-летнего футболиста претендует «Манчестер Сити». Отмечается, что в трансфере заинтересован лично главный тренер Хосеп Гвардиола, которого привлекают опыт и лидерские качества испанца. «Горожане» планируют предложить Рамосу контракт на два года с возможность продления еще на один сезон.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Реал» не договорился с Рамосом о продлении контракта. Действующее соглашение испанца истекает летом 2021 года.

Напомним, Рамос защищает цвета «Реала» с 2005 года. В сезоне-2020/2021 он провёл 21 матч за испанский клуб, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.