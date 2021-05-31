Сборная России по футболу проведет товарищеский матч против Польши. Аналитики букмекерских контор выбрали фаворита встречи, которая состоится завтра, 1 июня.

По мнению букмекеров БЕТСИТИ, победу в завтрашнем матче одержат поляки. Ставка на такой результат принимается за 2.35. Если победит команда Станислава Черчесова, сыграет ставка с коэффициентом 3.10. Наименее вероятным результатом считается ничья — 3.30.

Напомним, матч состоится в польском Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Товарищеские встречи станут заключительным этапом подготовки сборной России к предстоящему чемпионату Европы, который стартует 11 июня.