C 23 июля по 8 августа в Токио состоятся-таки многострадальные Олимпийские игры. Соревнования должны были состояться, как и подобает, в четный високосный год, но пандемия коронавируса внесла свои неприятные коррективы.

В марте 2020-го, когда COVID-19 вовсю бушевал в Европе, а до России еще не добрался, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и депутат Госдумы Светлана Хоркина назвала перенос Олимпиады «божьим наказанием» за то, что спортивные структуры прессуют Россию за допинговые дела.

«Это все произошло, потому что нельзя было обижать Россию, в том числе и наших спортсменов. Не зря ведь в нашем гимне поется, что нашу землю хранит Бог. Сейчас разносится такая серьезная и смертельная гадость по всему миру, но не надо было устраивать эти политические передергивания. И на мой взгляд, это некое Божье наказание», — заявила прославленная спортсменка и политик в интервью «Спорт-Экспрессу».

Однако затем напасть пришла в Россию с еще большей силой, и слова Хоркиной о «божьем наказании» стали звучать очень комично.

А самое главное: перенос Игр-2020 на год негативно сказался на российских спортсменах. Из-за него Россия лишилась флага и гимна на соревнованиях в Токио. Объясняем, почему так произошло. Но сперва немного углубимся в историю.

В 2018 году россияне уже ездили в Пхенчхан под названием «Олимпийские атлеты из России» с нейтральным флагом и гимном. Однако та мера носила одноразовый характер и в первую очередь касалась деятельности РУСАДА и ОКР. Дело в том, что Российское антидопинговое агентство на тот момент не имело статуса соответствия ВАДА. У России, таким образом, отсутствовала лицензированная организация, которая бы проводила допинг-контроль (пробы россиян тогда проверяло Антидопинговое агентство Великобритании). Кроме того, Олимпийский комитет России был исключен из состава Международного олимпийского комитета.

Это не первая история нейтральных флагов на Олимпиаде. Так на открытии Игр в Сочи под флагом олимпийского движения выступила команда Индии, чей олимпийский комитет тогда не имел статуса соответствия. Правда, через несколько дней после начала Олимпиады, Индию восстановили в правах, а атлетам вернули флаг с колесом-дхармачакрой.

Россия же всю Олимпиаду в Пхенчхане прошла без собственного флага и гимна. Ходили слухи о его возвращении на церемонию закрытия, но при отсутствии допинговых нарушений. Увы, на допинге попалась бобслеистка Надежда Сергеева, да еще и произошла детективная история с керлингистом Александром Крушельницким.

Через несколько дней после окончания Олимпиады в Пхенчхане МОК вернул России статус соответствия и восстановил ОКР в правах. А в том же году ВАДА восстановило РУСАДА в правах, правда, с условием: до 31 декабря необходимо передать базу данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012-2015 год. Базу передали несколькими днями позднее, но и это устроило ВАДА. А что не устроило, так это то, что в базе были обнаружены неумелые попытки ее подделки. Тут уже у ВАДА терпение лопнуло, и оно требовало полного отстранения России на четыре года.

В декабре 2019 года санкции вступили в силу: Россия лишилась флага и гимна четыре года (запомните это число), на этот же срок страна лишается права принимать и подавать заявки на проведение международных соревнований, а российские чиновники не могут занимать руководящие посты в международных организациях). Наконец российские спортсмены могут выступать в международных турнирах только если докажут, что «не связаны с российской допинговой системой» (то есть не упоминаются в докладе Ричарда Макларена о допинге в российском спорте и не связаны с подделкой проб Московской антидопинговой лабораторией).

Казалось бы, вот и всё: в Токио и в Пекин снова едут «нейтралы». Всё да не всё. Российская сторона подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

А поскольку апелляция подана, до окончательного решения CAS санкции еще не считаются вступившими в силу. Таким образом, россияне (кроме легкоатлетов, но их случай отдельный) без проблем могли выступать на международных турнирах в 2020 году. В том числе и на Олимпиаде в Токио. По крайней мере, юристы делали для этого все возможное: искали любые лазейки, чтобы если не отменить санкции, то хотя бы смягчить, а главное – затянуть рассмотрение дела, чтобы вывесить флаг России в столице Японии. Для этого было даже решено пойти на отчаянные меры — возмутиться «поддельными» подписями Григория Родченкова на показаниях по делу.

Помните шумиху в марте 2020 года? Правда, эта шумиха была направлена исключительно на российского зрителя. Подписи оказались не «поддельными», а всего лишь «неаутентичными». Грубо говоря, использовался скан его подписи, подлинность которого была официально подтверждена. Сделано это было для удобства: чтобы не пришлось посылать туда-сюда реальные документы ради одного росчерка ручкой. Спортивный юрист Юрий Зайцев так прокомментировал эту ситуацию: «В CAS документы предоставляются в виде копий и, в принципе, не запрещается вставлять в них электронную подпись или факсимиле. Главное, чтобы автор этой подписи потом все подтвердил. Я как юрист, подписывая заявление от имени моего клиента, как правило, использую именно электронную цифровую подпись, вставляю ее в файл и отправляю в CAS. И это вовсе не значит, что подпись поддельная». Короче говоря, рассмотрение дела удалось немного оттянуть.

Но в планы российской стороны вмешалась пандемия. Из-за нее были отменены почти все чемпионаты мира, а главное – перенесена Олимпиада в Токио. Растягивать слушания еще на год уже не представлялось возможным.

Впрочем, кое-чего российским юристам добиться все же удалось. В декабре 2020 года суд в Лозанне вынес вердикт. Большая часть санкций осталась в силе, но главное — их удалось сократить с четырех лет до двух. Стоит, правда, отметить, что санкции могут продлить, если вопрос с базой данных Московской лаборатории за 2012-2015 год так и не будет решен.

Кроме того, удалось одержать несколько более мелких побед. Так на Олимпиаде вместо российского гимна будет звучать уже не гимн МОК, а музыка великого русского композитора Петра Чайковского. Более того, суд в Лозанне разрешил использовать российские цвета в форме спортсменов и использовать слово «Россия» (правда, оно должно быть не более заметным, чем словосочетание «Нейтральный атлет»). Российская сторона этим воспользовалась в полной мере и в апреле представила форму с огромным флагом страны прямо на груди.

В результате сильнее всего санкции CAS ударили не по спортсменам, а по чиновникам, чего и требовали наши юристы (лейтмотив апелляции: «чистые атлеты не должны страдать!»). Однако если бы не «божье наказание», как Хоркина назвала перенос Олимпиады, в Токио бы россияне выступили под собственным флагом и гимном.