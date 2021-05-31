Осенью 2021 года в России пройдут очередные выборы в Государственную Думу. Среди кандидатов в депутаты — как обычно, много знаменитых спортсменов. С каждым созывом их число в Госдуме постепенно увеличивалось: если в 1993 году их было всего двое, то сейчас наберётся почти 20 человек.

Кто все эти люди, а главное — зачем они здесь собрались? Рассказывает Nevasport.

Кто уже депутат и собирается переизбираться?

Самые популярные виды спорта в Госдуме — это борьба и биатлон. С недавних пор в депутатских креслах заседают Владимир Драчев и Сергей Чепиков (с 2016), а пару лет назад к ним присоединился и Антон Шипулин — сразу после завершения карьеры. Отметим, все трое планируют переизбираться в 2021 году, а Шипулин уже финишировал вторым в региональных праймериз «Единой России».

Из борцов в Госдуме — Артур Таймазов и Бувайсар Сайтиев. В следующем созыве Сайтиева мы, скорее всего не увидим — он не участвовал в праймериз и не будет переизбираться. Долгое время заседал в Думе Александр Карелин, однако в 2020-м году он ушел в Совет Федерации. Бокс в Думе представляют Дмитрий Пирог и Николай Валуев — и собираются представлять и в дальнейшем.

Зимние виды спорта в Думе доминируют: помимо вышеуказанных биатлонистов «избранниками» народа являются бобслеист Алексей Воевода, фигуристка Ирина Роднина, хоккеисты Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов, конькобежка Светлана Журова. Также есть представители и более редких видов спорта: например, шахматист Анатолий Карпов и пятиборец Дмитрий Сватковский. В разные годы депутатами Госдумы были ватерполист Ирек Зиннуров, гимнастка Светлана Хоркина, теннисист Марат Сафин, дзюдоист Дмитрий Носов.

Отметим, единственным человеком из мира спорта без партбилета «Единой России» является футбольный тренер Валерий Газзаев, он был избран депутатом в 2016 году. Возможно, вы слышали еще одно футбольное имя — от ЛДПР в Думе заседает Леонид Слуцкий, однако к главному тренеру «Рубина» этот мужчина не имеет никакого отношения.

Кто на новенького?

Из тех, кто в этом году с большой долей вероятности попадёт в Государственную думу, можно назвать главу ФЛГР Елену Вяльбе. Сейчас она лидирует на праймериз «Единой России» от Ивановской области: опережает действующего депутата Госдумы Юрия Смирнова и главу Иваново Владимира Шарыпова.

Многие любители лыжных гонок не поняли такого решения Елены Валерьевны. Перед глазами стоит пример экс-президента СБР Владимира Драчева, который два года пытался усидеть на двух стульях и совмещать биатлон с депутатством, но в итоге настроил против себя всю биатлонную общественность и вынужден был уйти. Лыжные гонки только-только начинают вновь набирать популярность, а результаты пошли вверх — и во-многом, благодаря работе Вяльбе в руководстве. Если она будет избрана депутатом, времени на российские лыжи станет заметно меньше.

Тем более сам Драчев подметил: по решению WADA госчиновники не могут возглавлять спортивные федерации, поэтому депутату Вяльбе придётся как-то выходить из положения.

Почему спортсмены идут в Госдуму?

Если отбросить различные привилегии депутатов — есть ли какая-то мотивация у спортсменов сидеть в Государственной Думе? Оказывается, что есть Светлана Журова отмечала, что спортсмены, у которых есть какой-то политический вес, «могут быть лучше услышаны детьми и родителями». В интервью РИА Новости Владислав Третьяк отмечал, что статус депутата помогает популяризировать хоккей.

Антон Шипулин объяснял своё решение стать депутатом тем, что тренером он себя не видит, а вот в другом деле может пригодиться. «Если мне что-то удастся изменить в системе, здесь я пригожусь больше», — заявил экс-биатлонист. В число своих приоритетных задач Шипулин вносил борьбу с допингом, проблемы перехода из юниорского спорта во взрослый, проблемы развития спорта во всей стране.

Еще одна причина избираться читается между строк. Спортсменам проще выигрывать выборы: как отмечал сам Антон Шипулин, его медийность и известность в качестве спортсмена была огромным плюсом в его предвыборной кампании. Третьяк, Роднина, Журова сделали себе имя уже давно, и многие голосуют за них в том числе и из-за их спортивных заслуг. А если выиграть выборы не так сложно, то почему бы не выбрать такое продолжение карьеры? Век атлета достаточно короток.