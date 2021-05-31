Симоне Индзаги, который, скорее всего, летом возглавит «Интер», надеется сохранить в команде лидера атак Ромелу Лукаку, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter. Лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии интересуется ряд ведущих клубов Англии.

По данным источника, Индзаги уже связался с Лукаку и попросил его остаться в «Интере», заявив, что рассчитывает на него.

Ранее в прессе появилась информация, что Лукаку готов покинуть «Интер» после ухода Антонио Конте. Последний оставил пост главного тренера черно-синих в мае после завоевания титула чемпиона Италии. Отмечалось, что причиной стали планы руководства сократить финансирование и избавиться от ряда ведущих игроков.

Индзаги с 2016 года возглавлял «Лацио», с которым выиграл Кубок и два Суперкубка Италии. В конце сезона-2020/21 он решил продлить с клубом контракт, но позднее передумал. По неофициальной версии, причиной стало его приглашение в «Интер».

Лукаку играет в «Интере» с 2019 года после ухода из «Манчестер Юнайтед». В минувшем сезоне форвард с 24 голами стал вторым бомбардиром серии A, уступив только Криштиану Роналду из «Ювентуса» (29).