Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поиздевался над известным фанатом «Манчестер Сити», основателем группы Oasis Лиэмом Галлахером. 29 мая «Ман Сити» впервые в истории сыграл в финале Лиги чемпионов и уступил «Челси» 0:1.

«Лиэм, где ты? Помнишь, ты смеялся надо мной, когда «Юнайтед» проиграл? Сейчас моя очередь! Не завидуй! Для тебя это особенный понедельник! Перестань говорить, что Манчестер — голубых цветов! У меня больше трофеев, чем у твоего клуба! Обожаю эту игру!» — сказал Эвра в видео, опубликованном в Twitter.

Также Эвра переделал знаменитый хит Oasis «Wonderwall»: «Когда мне 90, а ты — всего лишь мой шумный сосед», а в описании добавил: «Возможно, однажды ты его выиграешь». Также он несколько раз воскликнул: «Ноэль!», намекая на брата Лиэма Ноэля Галлахера, из-за разногласий с которым распался Oasis.

Говоря о трофеях, Эвра ошибся: за свою историю «Манчестер Сити» выиграл 28 трофеев (из которых только один еврокубок — Кубок обладателей Кубков-1970). На счету французского защитника 14 титулов с «МЮ», а также один трофей с «Монако» и пять — с «Ювентусом» (в общей сложности 20). Однако главная победа — в Лиге чемпионов — у Эвра все же есть. Он выиграл трофей в 2008 году благодаря победе «Манчестер Юнайтед» в финале как раз над «Челси» (1:1, пенальти — 6:5).