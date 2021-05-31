«Химки» в официальном Twitter объявили о расставании с девятью футболистами. Владимир Дядюн, Павел Могилевец, Дмитрий Хомич, Андрей Мурнин и Гела Засеев покидают клуб в связи с истечением сроков соглашений.

Выступавшие за клуб на правах аренды Александр Долгов и Арсений Логашов возвращаются в «Ростов», а Резиуан Мирзов и Максим Глушенков — в «Спартак».

28-летний Могилевец — бывший полузащитник сборной России и воспитанник «Зенита». За сине-бело-голубых хавбек провел 20 матчей во всех турнирах с 2012 по 2016 год (с перерывами), после чего ушел в «Рубин».

«Химки» по итогам сезона-2020/21 заняли восьмое место в чемпионате России. По ходу сезона они выдали 11-матчевую беспроигрышную серию.