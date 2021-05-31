Футбольная ассоциация Туниса эпично презентовала новичка сборной в преддверии июньских товарищеских матчей. Паспорт страны и право выступать за национальную сборную получил футболист «Манчестер Юнайтед» Аннибаль (Ганнибал) Межбри. 18-летний хавбек появился на сцене в декорациях античного театра под культовую композицию O Fortuna, открывающую и закрывающую известную кантату «Кармина Бурана» композитора Карла Орфа. Появление дополняло эффектное световое шоу с изображением языков пламени. Вероятно, организаторы так намекали на прозвище игроков «МЮ» — «красные дьяволы».

Межбри родился во Франции в семье тунисцев, но начал карьеру в Англии. В сезоне-2020/21 он провел 20 матчей и забил 4 гола в первенстве дублеров АПЛ и был признан лучшим игроком резерва «МЮ», а также провел шесть игр и забил 1 гол за первую команду во всех турнирах.

Футболист выступал за юношеские команды Франции, но решил сменить гражданство и выступать за историческую родину.