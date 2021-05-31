Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг «Ролан Гаррос»-2021. В игре первого круга вторая ракетка турнира обыграл представителя Казахстана Александра Бублика в трех сетах — 6:3, 6:3, 7:5.

Матч длился 1 час 56 минут, Медведеву удалось сделать семь брейков против трех у соперника, россиянин семь раз подавал навылет, Бублик — восемь. Двойных ошибок Медведев допустил четыре, Бублик — восемь.

Во втором круге Медведев встретится с победителем матча между американцем Томми Полом и австралийцем Кристофером О’Конеллом, получившим wild card. Теннисисты проводят свой матч в эти минуты, счет по сетам пока что равный — 2-2.

Медведев одержал первую в карьере победу на Открытом чемпионате Франции. В 2017, 2018, 2019 и 2020 году он вылетал в первом же круге. Теннисист неоднократно говорил, что не любит грунтовое покрытие, а во время недавнего матча с соотечественником Асланом Карацевым на «Мастерсе» в Риме (2:6, 4:6) в сердцах произнес: «Нравится возиться в грязи как собака? Я не осуждаю».

Статистика Медведева на грунте также самая слабая из всех покрытий — 62 процента выигранных матчей при общем проценте побед 68,33.

Ранее во второй круг «Ролан Гаррос» пробился россиянин Карен Хачанов, победивший Иржи Веселы из Чехии. Его соперником станет японец Кеи Нисикори. Также барьер первого круга преодолел победитель квалификации Роман Сафиуллин, одолевший Карлоса Табернера. Ему предстоит матч с шестым «сеяным» Александром Зверевым.

Андрей Рублев в первом круге встретится с Яном-Леннардом Штруффом, а Аслан Карацев — с Дженсоном Брускби.