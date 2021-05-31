Полиция задержала бывшего чемпиона Европы по кроссу среди юниоров Ильгизара Сафиуллина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в органах. Он подозревается в сбыте наркотических препаратов. При обыске в доме 28-летнего легкоатлета обнаружено около половины килограмма синтетических наркотиков.

ГУ МВД по Москве не уточнило личность задержанного, но факт задержания подтвердило: «Оперативникам поступила информация о 28-летнем гражданине, который может быть причастен к распространению запрещенных средств и веществ на территории Москвы. В результате оперативно-разыскных мероприятий на улице Бориса Пастернака злоумышленник был задержан».

В полиции также отметили, что у задержанного изъяты упаковочные пакеты, электронные весы и порошкообразное вещество весом более 470 граммов. Исследование показало, что это наркотик мефедрон.

В отношении Сафиуллина возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), сейчас он находится под домашним арестом.

Сафиуллин в 2010 году выиграл чемпионат России среди юниоров в кроссе, а год спустя — юниорский чемпионат Европы. На ЧМ-2013 в Москве не смог пробиться в финал на 3000 м с препятствиями, а в том же году завоевал золото на Универсиаде в Казани в данной дисциплине.

Сафиуллин не участвует в крупных соревнованиях после чемпионата России в помещении, состоявшегося в феврале 2018 года. Тогда спортсмен занял 15-е место на 3000 м с препятствиями.