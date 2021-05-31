«Барселона» на официальном сайте объявила о подписании контракта с нападающим Серхио Агуэро. Контракт с 32-летним аргентинцем рассчитан на два сезона, до лета 2023 года.

В контракт включен пункт об отступных в размере 100 миллионов евро.

Агуэро уже прошел медицинское обследование в «Барсе», в ближайшие часы состоится подписание контракта, фотосессия на стадионе «Ноу Камп», а также презентация и пресс-конференция.

Агуэро перешел в «Барселону» бесплатно в связи с истечением срока соглашения с «Манчестер Сити». В составе горожан форвард сборной Аргентины выступал с 2011 года, выиграл пять чемпионатов Англии, Кубок и три Суперкубка Англии, а также шесть Кубков лиги. В общей сложности Агуэро провел за «Сити» 390 матчей, забил 260 голов и отдал 73 передачи.

В сезоне-2020/21 на счету Агуэро 20 матчей и 6 голов во всех турнирах. Горожане выиграли чемпионат Англии и Кубок лиги, в Кубке Англии дошли до полуфинала, где уступили «Челси» (0:1), а в Лиге чемпионов — до финала, где также проиграли «Челси» (0:1).