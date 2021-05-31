Розыгрыш Кубка Америки по футболу 2021 года было решено перенести из Аргентины в Бразилию. Информация об этом появилась в официальном «Твиттере» Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

По информации от конфедерации, Аргентину лишили права проведения турнира с формулировкой «в связи с нынешними обстоятельствами». С большой долей вероятности, это сделано из-за вспышки коронавируса в стране, однако официальная точная причина никем не называется. Вместо Аргентины турнир примет Бразилия.

Изначально Кубок Америки в 2021 году должен был пройти в Аргентине и Колумбии. В связи с политическими беспорядками, а также негативной эпидемиологической картиной в стране Колумбию лишили права проведения турнира.

Кубок Америки 2021 года стартует 12 июня.