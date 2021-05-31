Российский тренер по фигурному катанию Артур Минчук высказал мнение о том, в какой готовности в школу Тамары Москвиной пришла спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

В интервью РИА Новости Минчук подчеркнул, что ему доводилось видеть такое мнение, что Мишина и Галлямов пришли от тренеров Великовых уже полностью сформировавшейся парой с максимальным техническим контентом.

«Будь они столь подготовленной парой, то еще год назад стали бы чемпионами мира. За тот сезон, что Анастасия и Александр тренируются в нашей группе, они усложнили поддержки, подкрутки, заметно прибавили в раскрытии образа», — отметил тренер, добавив, что усложнять прыжковую часть не пришлось, поскольку она была освоена в группе Великовых.

Напомним, Анастасия Мишина/Александр Галлямов пришли в школу Тамары Москвиной весной 2020 года и за один сезон сумели выиграть золото чемпионата мира.