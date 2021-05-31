Российский тренер по фигурному катанию Артур Минчук рассказал о том, готовы ли новые программы для пар школы Тамары Москвиной — Александры Бойковой/Дмитрия Козловского и Анастасии Мишиной/Александра Галлямова.

В интервью РИА Новости Минчук отметил, что по части программ есть ясность, но нет конкретики. По словам тренера, в штабе понимают, что олимпийские программы нужно составлять под уже сложившийся стиль фигуристов.

«Точно могу сказать, что и короткую, и произвольную программы как для Бойковой с Козловским, так и для Мишиной с Галлямовым поменяем. Третий сезон катать одно и то же невозможно», — сказал Минчук.

Напомним, до отпуска пары Тамары Москвиной присутствовали на постановке программ в Новогорске.