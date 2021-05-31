Сборная США по хоккею обыграла команду Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Латвии.

Матч состоялся на площадке «Арены-Рига» в Риге и завершился со счётом 2:0 в пользу американских хоккеистов.

Сборной США удалось вырваться вперёд в счёте только к концу второго периода: большинство сумел реализовать Джейсон Робертсон. В концовке матча американцы увеличили преимущество: в пустые ворота шайбу забросил Колин Блэквелл.

Сборная США уже обеспечила себе участие в плей-офф ЧМ 2021 года, сейчас у команды 15 очков и она занимает второе место в группе. Сборная Германии находится на четвертом месте с 9-ю очками, однако еще не квалифицировалась в плей-офф — столько же очков у сборных Латвии и Канады.