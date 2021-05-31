Сборная Чехии по хоккею обыграла команду Дании в рамках матча в групповом этапе чемпионата мира по хоккею в Латвии.

Игра прошла на арене Олимпийского спортивного центра и завершилась со счётом 2:1. Итог встречи был определён в серии буллитов, поскольку основное время матча, а также овертайм завершились вничью со счетом 1:1.

В составе Дании на 4-й минуте игры отличился Никлас Йенсен. Чехия сумела отыграться в третьем периоде благодаря шайбе Доминика Кубалика.

В составе сборной Чехии в серии буллитов точными ударами отметились все четверо хоккеистов: Робин Ганзл, Якуб Врана, Ян Коварж и Филип Хитил. В составе команды Дании точные броски сделали Матиас Бау, Никлас Йенсен, а также Александер Труэ, промахи у Николая Мейера и Никласа Андерсена.