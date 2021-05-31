Стал известен состав сборной России по хоккею на матч против команды Швеции на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Латвии.

Начало встречи назначено на 20:15 по московскому времени. Встреча состоится на арене Олимпийского спортивного центра в Риге.

Информация о составе появилась в официальном «Твиттере» ФХР. Место в воротах на игре займёт Александр Самонов, его сменщик на скамейке — Иван Бочаров.

В первом звене сыграют Нестеров — Задоров — Слепышев — Воронков — Григоренко. Во второе звено главный тренер сборной Валерий Брагин поставил сочетание Гавриков — Проворов — Толчинский — Карнаухов — Барабанов, в третье звено — Зуб — Орлов — Бурдасов — Морозов — Тарасенко. В четвёртом звене сыграют Ожиганов — Швец-Роговой — Каменев — Тимкин — Галимов.