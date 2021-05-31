Глава Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков объяснил, почему олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова находится на сборах в Новогорске.

Слова Горшкова цитирует портал РИА Новости.

«Алина имеет полное право тренироваться в Новогорске, для этого ей не обязательно находиться в списках сборной команды России», — сказал Горшков, подчеркнув, что и Алина Загитова, и Евгения Медведева имеют все возможности для подготовки даже несмотря на непопадание в сборную России на сезоне-2021/22.

Напомним, сегодня, 31 мая, в Новогорске стартовали предсезонные сборы группы Этери Тутберидзе.

Состав сборной России по фигурному катанию на олимпийский сезон был определён по результатам последнего чемпионата России.