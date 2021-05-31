Российский биатлонист, призер этапа Кубка мира Эдуард Латыпов рассказал о том, почему у него получилось добиться большого прогресса под руководством тренера Юрия Каминского.

В интервью пресс-службе СБР Латыпов отметил, что в первую очередь они с тренером установили отличный контакт, а также биатлонисту отлично подошёл план подготовки Каминского.

«Он мгновенно видит слабые места спортсменов и выстраивает подготовку так, чтобы их устранить, а сильные качества еще больше выделить», — сказал Латыпов, добавив, что были пробелы в технике, и с тренером они очень много работали над ее улучшением.

«Каждый день нужно работать над тем или иным движением, чтобы оно вошло в мышечную память. Иногда и года не хватает, и двух», — подчеркнул Латыпов, добавив, что в межсезонье он не сомневался, в какой группе проходить подготовку к новому сезону.