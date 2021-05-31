Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов высказался о травмах нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина и его текущих физических кондициях.

В интервью «Матч ТВ» Безуглов отметил, что недавно общался с Кокориным, но не по футбольным вопросам, и футболист был в хорошем настроении.

«По мышечным травмам разговаривали с ним прошлым летом, у него была проблема с икроножной мышцей. Надеюсь, наши рекомендации ему помогли», — сказал врач, отметив, что ничего плохого о Кокорине сказать не может, ведь игрок только переехал в другой непростой чемпионат, и сейчас адаптируется.

«Если говорить о мышечных повреждениях, то возраст является одним из факторов риска мышечного травматизма. И на этот фактор повлиять нельзя», — рассказал Безуглов, добавив, что если футболист профессионально относится к восстановлению, питанию и тренировкам, то проблем быть не должно.