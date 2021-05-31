Сборная Швеции по хоккею обыгрывает команду России после первого периода в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Латвии.

Игра проходит в Риге на арене Олимпийского спортивного центра, на данный момент счет 1:0 в пользу шведов.

Единственная заброшенная за период шайба — на счету шведского нападающего Йеспера Фредена, который сумел реализовать большинство после удаления Артема Зуба. Авторами результативных передач в этой атаке стали Оскар Линдберг и Адриан Кемпе.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь, в матче сыграют еще как минимум два периода.

На данный момент Россия одержала победу в четырех матчах из пяти, но не до конца обеспечила себе выход из группы в плей-офф.