Молодёжная сборная Нидерландов по футболу обыграла команду Франции в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу для команд U21.

Игра состоялась в Будапеште на стадионе «Божик-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу голландской команды.

Счет в матче открыл защитник сборной Франции Дайо Упамекано на 23-й минуте встречи. Автором результативной передачи стал Мусса Диаби. Сопернику удалось отыграться только во втором тайме. В составе сборной Нидерландов отличился дублем Мирон Боадю: сначала он забил на 50-й минуте с передачи Абду Арруи, а затем отличился в добавленное ко второму тайму время с паса Джастина Клюйверта.

В полуфинале чемпионата Европы молодежная сборная Нидерландов сыграет с победителем матча Португалия — Италия.