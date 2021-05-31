Nevasport поговорил со специалистом по оздоровительной физической культуре Евгенией Назаренко и узнал, как нынче студенты относятся к ЗОЖ и физкультуре, сложно ли тренировать, если у всех вокруг ограничения по здоровью, и как совмещать такую трудоёмкую работу с марафонскими забегами.

— Как спорт пришёл в вашу жизнь?

— С седьмого класса я начала серьезно заниматься лыжными гонками. 10-11 классы проучилась в спортивном классе, где совмещают учебу с тренировками 5 дней в неделю. После окончания школы сомнений, куда поступать, не было. В тот момент я определилась, что хочу связать свою жизнь со спортом. Поступила в НГУ им. Лесгафта, получила разряд КМС по лыжным гонкам. Уже долгое время я тренирую студентов в РАНХиГС.

Уже много лет я веду активный образ жизни, специализируюсь в беге на длинные дистанции, в копилке есть марафоны и полумарафоны. Однажды заняла третье место во всероссийском «Кроссе наций» в Петербурге, отлично пробежала дистанцию 5 000 м в своей возрастной группе.

— Почему вы захотели стать тренером и передавать знания другим?

— Много лет назад я сделала свой выбор, считаю его правильным и сейчас. Все имеет свои истоки. Меня тоже когда-то воспитывали. В школе — учителя, в спорте — тренеры. В моем представлении сложилось, что педагог — это человек, который может научить многим полезным вещам: научить быть физически активным, научить здоровому образу жизни и полезному спорту, воспитать каждого настоящим человеком с большой буквы.

Ещё с последнего курса я начала работать инструктором по оздоровительной физкультуре для детей, и этот опыт повлиял на весь мой дальнейший путь развития.

— Что вам нравится в вашей профессии?

— В моей профессии очень важно быть все время на связи с людьми, иметь обратную связь, помогать, направлять человека, мотивировать. Именно это мне и нравится. Я могу быть полезной для людей, которые стремятся вести здоровый образ жизни.

– Не чувствовали ли вы негативного отношения к преподавателям физической культуры/тренерам со стороны учеников?

— Нет, за все время, что я работаю, я ни разу не испытывала негативного отношения к предмету. Скорее наоборот. Очень многое зависит от самого педагога, как он себя покажет, как донесёт информацию. Сейчас занятия по физической культуре вышли на новый уровень, стали гораздо разнообразнее. Во многих вузах есть возможность выбирать и направление, и уровень подготовки. Многие ребята обращаются за рекомендациями, за советами. Например, на одном из соревнований по бегу студенты попросили меня помочь им пробежать с хорошим результатом, вести по дистанции. Согласитесь, когда ученик бежит с тобой рядом и чувствует опору и помощь педагога, это вызывает уважение.

— Действительно ли сейчас встречается много учеников с ограничениями по здоровью?

— Если обратиться к статистике, то более 70% студентов имеют различные отклонения в состоянии здоровья, 80% страдают выраженной гиподинамией и около 40% имеют заболевания позвоночника. Почему так получилось? Это прежде всего возникает из-за недостаточной двигательной активности. И программы спортивные не адаптированы под разных людей – с разным уровнем подготовки, например. Студентов с ограничениями по здоровью поступает много, и к ним нужен специальный подход.

– Как в таком случае выстраивать занятия, если больше, чем у каждого второго свои ограничения?

— Тут возможно распределение по группам. Если мы говорим о проблемах со здоровьем, можно выделить те ограничения, которые имеют схожую природу и уже исходя из этого строить занятия. Подбираются те упражнения, которые допустимы при той или иной проблеме, есть возможность использовать специальные тренажеры. Все это позволяет подбирать нужную нагрузку практически для всех, кто имеет какие-либо ограничения.

— Какие ограничения встречаются чаще всего? Как вы считаете, из-за чего складываются такие тенденции?

— Чаще всего это проблемы с опорно-двигательным аппаратом (межпозвоночные грыжи, травмы суставов, нарушения осанки), проблемы с дыхательной системой, проблемы с весом, а также со зрением. Все это следствие нашей современной жизни. Сейчас остро стоит проблема малоподвижного образа жизни. Мы меньше двигаемся, меньше проводим активно время на отдыхе, больше используем гаджеты. Без них трудно представить современную жизнь, но на фоне гиподинамии они дают негативный эффект.

— Вы чувствуете на практике, что появился тренд на ЗОЖ? Стали ученики по-другому относится к занятиям физической культурой?

— В последнее время действительно стало модно вести здоровый образ жизни. Сейчас появилось очень много различных направлений, которыми можно заниматься и тем самым улучшать состояние здоровья, начиная от посещения спортивных клубов (тренажерные залы, танцевальные направления, групповые занятия, йога, пилатес) до занятий на свежем воздухе (бег, велосипед). Сейчас во многих парках открыты площадки для игры в бадминтон, теннис. Поэтому можно найти любое занятие по душе. Главное, чтобы был системный подход, регулярность в занятиях. Что касается учеников, то тут тоже стоит отметить положительную тенденцию, как я отмечала выше, благодаря новому подходу в преподавании дисциплины. Многие ученики, которые в школе не желали посещать физкультуру, с большим удовольствием приходят на занятия уже будучи студентами. Они хотят быть сильными, крепкими, здоровыми!

— Как тренеры повышают квалификацию? Есть ли в вашей среде специальные курсы или тренинги? Чем они помогают в работе?

— Любому специалисту необходимо быть в курсе новшеств в профессии, тем более когда ты преподаватель. Я считаю, что доносить до учеников устаревшую или уже не актуальную информацию неприемлемо. В оздоровительной физической культуре все не стоит на месте, появляются новые методики, новые научные исследования. Поэтому нужно постоянно повышать уровень своей квалификации, участвовать в конференциях, делиться знаниями с другими специалистами. Мне очень помогают курсы повышения квалификации на базах вузов и не только. За последние несколько лет было шесть курсов, я получила квалификацию спортивного судьи в полиатлоне и в спорте лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

— К вам как к эксперту часто обращаются за консультациями? Какие вопросы самые востребованные?

— Меня часто приглашают как эксперта в области оздоровительной физической культуры, чтобы рассказать об особенностях работы с людьми, у которых есть ограничения по здоровью — в силу возраста или физических особенностей. Так, например, более 2 лет я отработала по совместительству во Всероссийском научно-исследовательском геологическом институте им. А.П.Карпинского.

— Сложно ли совмещать занятия наукой, преподавание, обычную жизнь и личные тренировки? Бег в качестве хобби тоже занимает немалую часть вашей жизни.

— Когда погружаешься в профессию, видишь плоды своей деятельности, то хочется максимально продолжать развиваться, самой учиться дальше. Наука не стоит на месте, нужно всегда быть в курсе её последних достижений. Поскольку моя профессия подразумевает ещё и собственную хорошую физическую форму, то занятия спортом – неотъемлемая часть процесса. Чётко выстроенный план действий и дисциплина помогают мне совмещать все эти процессы. Конечно, бывает такое, что не все идёт по плану, но я всегда ищу возможности для реализации задач, которые поставила перед собой.