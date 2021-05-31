Сборная России по хоккею продолжает проигрывать команде Швеции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Латвии.

Игра проходит в Риге на стадионе Олимпийского спортивного центра, на данный момент счет 1:0 в пользу сборной Швеции.

За второй период обе команды не отметились заброшенными шайбами. Автором единственной шайбы во встрече является шведский нападающий Йеспер Фреден, который сумел реализовать большинство после удаления Артема Зуба.

Команды проведут на льду еще один период, прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

Отметим, сборная России еще не гарантировала себе выход из группы несмотря на то, что одержала победы в четырех из пяти матчей на этом турнире. Шведы также еще не обеспечили себе путевку в плей-офф.