Женская сборная России по волейболу начала матч с командой Италии на предварительном этапе розыгрыша Лиги наций-2021.

Соревнования проходят в эти дни в итальянском городе Римини. Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

На старте турнира сборная России, возглавляемая итальянским тренером Серджо Бузато, одержала победы над сборными Германии и Бельгии, затем проиграла Нидерландам. Итальянки пока не занесли себе в актив ни одной победы, уступив Польше, Турции и Сербии.

В общей сложности, на предварительном этапе принимают участие 16 национальных сборных, каждой команде предстоит сыграть по 15 матчей. Лучшие четыре команды по итогам этого этапа сыграют в плей-офф и определят победителя турнира.