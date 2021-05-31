Японская теннисистка Наоми Осака объявила о том, что снимается с открытого чемпионата Франции по теннису не по спортивным причинам.

В своем «Инстаграме» Осака оставила пост, в котором объяснила ситуацию и отметила, что сняться было лучшим выходом из неё.

Теннисистка рассказала о том, что с US Open 2018 она страдала от продолжительных депрессивных эпизодов. «Любой, кто знаком со мной, знает, что я интроверт, и любой, кто видел меня на соревнованиях, заметил, что я часто надеваю наушники, потому что это помогает притупить тревогу», — отметила Осака.

Перед турниром японка объявила, что не хотела бы общаться с журналистами до завершения «Ролан Гаррос», поскольку ей становится очень некомфортно. Позднее ее все равно оштрафовали на 15 тысяч долларов за пропуск пресс-конференции.

Фото: https://www.instagram.com/naomiosaka/?hl=ru