Сборная России по хоккею сыграла вничью с командой Швеции в основное время матча на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Латвии.

Игра проходит в Риге на стадионе Олимпийского спортивного центра. Счет после трех периодов 2:2, победитель в игре определится в овертайме или в серии буллитов.

В первом периоде в составе сборной Швеции отличился Йеспер Фреден, реализовавший большинство после удаления Артема Зуба.

Во втором периоде Россия сумела вырваться вперед, забросив две шайбы на 53-й минуте. Отличились Антон Слепышев и Александр Барабанов. За четыре минуты до конца в составе сборной Швеции сравнял нападающий Виктор Олофссон.

Ранее сборная России одержала четыре победы на групповом этапе ЧМ: над командами Чехии, Швейцарии, Дании и Великобритании.