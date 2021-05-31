Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции по буллитам в групповом этапе чемпионата мира по хоккею 2021 года в Латвии.

Игра состоялась на стадионе Олимпийского спортивного центра в Риге, основное время матча завершилось со счетом 2:2. Овертайм 3х3 также не определил победителя.

В составе сборной Швеции в этом матче отличились Йеспер Фрёден и Виктор Олофссон, за сборную России по шайбе забросили Антон Слепышев и Александр Барабанов (за 12 секунд третьего периода).

В серии буллитов не смогли попасть Антон Слепышев и Сергей Толчинский, Иван Морозов и Антон Бурдасов реализовали свою попытки, решающий буллит удался Владимиру Тарасенко. В составе шведской команду ошиблись Рикард Раккель, Виктор Олофссон и Маркус Сёренсен. Удачными оказались броски Адриана Кемпе и Йонатана Пудаса.