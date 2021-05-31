Российский фигурист, бронзовый призер чемпионата России Марк Кондратюк рассказал о новых программах для олимпийского сезона.

В интервью порталу «Советский спорт» Кондратюк отметил, что музыку для постановок он уже выбрал, и программы для нового сезона почти закончены. Известно, что произвольная программа поставлена на музыку из рок-оперы «Иисус Христос Суперзвезда».

«Про короткую я говорить ничего не буду, пусть это останется в тайне. Единственное, что могу сказать, чтобы заинтриговать вас, это то, что мы выбрали музыку из одного известного сериала», — отметил Кондратюк. Целью на сезон-2020/21 фигурист ставит перед собой попадание на Олимпийские игры в Пекине.

Напомним, Марк Кондратюк в прошлом сезоне впервые стал призером чемпионата России и вошёл в состав сборной России на олимпийский сезон.