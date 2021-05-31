Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как проходит восстановление травмированных футболистов команды к Евро-2020.

Слова Черчесова цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«К Евро Фернандес будет полностью готов. Когда у футболиста есть небольшая травма, мы максимально внимательно к этому относимся и стараемся восстановить, чтобы не было рецидива», — отметил Черчесов, добавив, что в Инсбруке игроку сделали МРТ, и все было нормально, а сегодня, 31 мая, игрок начал занятия с мячом.

«То же самое — Черышев, нога в нормальном состоянии. Самошников только вчера вечером пожаловался на боль в бедре. Завтра будем смотреть, что с ним. Но завтра они не будут принимать участие в игре, однозначно», — подчеркнул Черчесов.

Завтра, 1 июня, Россия сыграет товарищеский матч с Польшей.