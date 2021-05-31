Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла представительницу Японии Мисаки Дои в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису.

Спортсменки провели матч на восьмом корте центра «Ролан Гаррос». Счет по партиям 6:3, 5:7, 6:3 в пользу россиянки. Теннисистки провели на корте около двух с половиной часов.

На счету Касаткиной два эйса за игру, а также пять двойных ошибок. Дои сделала всего одну подачу навылет и сразу семь двойных ошибок.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Дарья Касаткина сыграет с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, которая обыграла на старте турнира аргентинку Надию Подороску.

Сейчас Касаткина занимает 37-е в рейтинге 52 недель рейтинга WTA, Мисаки Дои идет на 79-й строчке.