Главные новости с волейбольных площадок, хоккейных арен и футбольных полей — в традиционном дайджесте главных новостей дня за 31 мая:

Россия обыграла Швецию по буллитам и вышла в плей-офф ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции по буллитам в групповом этапе чемпионата мира по хоккею 2021 года в Латвии. Игра состоялась на стадионе Олимпийского спортивного центра в Риге, основное время матча завершилось со счетом 2:2. Овертайм 3х3 также не определил победителя. В составе сборной Швеции в этом матче отличились Йеспер Фрёден и Виктор Олофссон, за сборную России по шайбе забросили Антон Слепышев и Александр Барабанов (за 12 секунд третьего периода). Победный буллит на счету Владимира Тарасенко.

Российские волейболистки обыграли Италию в Лиге наций

Российские волейболистки обыграли сборную Италии в рамках матча в предварительном этапе розыгрыша женской волейбольной Лиги наций. Игра состоялась на одной из площадок центра «Римини Фьера» в городе Римини и заняла три партии. Счет по сетам 26:24, 25:23, 25:27.

Касаткина прошла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Дои в трех сетах

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла представительницу Японии Мисаки Дои в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису. Спортсменки провели матч на восьмом корте центра «Ролан Гаррос». Счет по партиям 6:3, 5:7, 6:3 в пользу россиянки. Теннисистки провели на корте около двух с половиной часов.

Медведев впервые в карьере выиграл матч на «Ролан Гаррос»

Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг «Ролан Гаррос»-2021. В игре первого круга вторая ракетка турнира обыграл представителя Казахстана Александра Бублика в трех сетах — 6:3, 6:3, 7:5. Матч длился 1 час 56 минут, Медведеву удалось сделать семь брейков против трех у соперника, россиянин семь раз подавал навылет, Бублик — восемь. Двойных ошибок Медведев допустил четыре, Бублик — восемь.

Грачева обыграла испанку Арруабаррену в первом круге «Ролан Гарроса»

Российская теннисистка Варвара Грачева обыграла представительницу Испании Лару Арруабаррену в матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису. Игра прошла на четвёртом корте центра «Ролан Гаррос» и заняла две сета. Счёт по партиям 6:2, 6:3 в пользу россиянки. Теннисистки провели на корте 1 час и 15 минут.

«Барселона» объявила о подписании Агуэро

«Барселона» на официальном сайте объявила о подписании контракта с нападающим Серхио Агуэро. Контракт с 32-летним аргентинцем рассчитан на два сезона, до лета 2023 года. В контракт включён пункт об отступных в размере 100 миллионов евро.