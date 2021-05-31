Российские волейболистки обыграли сборную Италии в рамках матча в предварительном этапе розыгрыша женской волейбольной Лиги наций.

Игра состоялась на одной из площадок центра «Римини Фьера» в городе Римини и заняла три партии. Счет по сетам 26:24, 25:23, 25:27.

В составе сборной России самой результативной оказалась диагональная Арина Федоровцева, набравшая 18 очков. За сборную Италии 22 очка набрала Сильвия Нвакалор.

Сборная Италии потерпела на предварительном этапе четвёртое поражение подряд. Ранее команда уступила в матчах против сборных Польши, Турции и Сербии.

Сборная России одержала третью победу в четырёх турах, ранее команда Серджио Бузато обыграла команды Бельгии и Германии и проиграла волейболисткам из Нидерландов.